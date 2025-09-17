◇陸上世界選手権第4日（2025年9月16日国立競技場）日本陸連は16日、15日の男子3000メートル障害決勝で8位入賞した三浦龍司（SUBARU）と他選手の接触について、妨害を受けたとして日本チームが審判長に抗議したと明らかにした。抗議は棄却され、規定に基づく上訴も認められなかった。三浦は決勝で一時は3位に浮上するなどメダル争いに加わったが、最後の障害で競り合った選手と接触。バランスを崩して失速し、8位に終わ