◇ACLE1次リーグ町田1−1FCソウル（2025年9月16日Gスタ）東地区1次リーグが各地で開幕し、初参戦の町田はホームでFCソウル（韓国）と1―1で引き分けた。0―1の後半35分、日本代表DF望月ヘンリー海輝（23）が同点ゴールを決めた。アジア1勝は次戦にお預けとなったが、勝ち点1を手にした。1次リーグは東西12チームずつに分かれて争い、各8位までが決勝トーナメントに進む。クラブ初のアジアの舞台で初得点を挙げたのは望