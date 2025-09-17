King Gnu「SPECIALZ」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数156万4817回を記録。累積再生数は4億31万984回となり、「白日」に続く自身通算2作目の累積再生数4億回突破作品となった。【画像】芥見下々『呪術廻戦』×King Gnu「SPECIALZ」コラボのビジュアル本作は、テレビアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」オープニングテーマ。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」より