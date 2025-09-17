◇陸上世界選手権第4日（2025年9月16日国立競技場）男子110メートル障害で、棄権選手が出たため予選落ちから繰り上がった泉谷は準決勝に臨んだが、転倒して途中棄権となった。4台目のハードルに足がかかって1組8着となり、決勝進出を逃した。出場が分かったのはレースの約1時間前。自宅にいたため、国立へと向かい15〜20分前に到着した。厳しい状況で挑み結果を出せなかったが「準備してくれた方々に申し訳ない。自分の