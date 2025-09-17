ORANGE RANGE「花」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数100万7912回を記録。累積再生数は1億63万5225回となり、「イケナイ太陽」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】『THE FIRST TAKE』ORANGE RANGEが「花」を一発撮りパフォーマンス2004年10月20日にCDシングルとして発売された本作は、「オリコン週間シングルランキング」最高1位、累積売上99万9789枚を