Omoinotake「幾億光年」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数329万108回を記録。累積再生数は5億84万7857回となり、自身初の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】Omoinotake「幾億光年」MV本作は、2024年1月期に放送されたTBS系火曜ドラマ『Eye Love You』の主題歌。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22