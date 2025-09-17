4勝8分け17敗で最下位に沈むJ1新潟はオフ明けの16日、新潟・聖籠町のアルビレッジで20日のアウェー・横浜FC戦に向けて練習を再開した。10試合も勝利から遠ざかる厳しい状況だが、次節はJ1残留を争う相手との直接対決。在籍8年目のMF高木善朗（32）は、残り9試合で後悔がないように戦い抜くことを誓った。練習のピッチに立つ高木の表情は、いつも険しい。それだけ危機感を持ちながら、意図を持ち、一つ一つのプレーに集中してい