Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生497万8058回を記録。累積再生数は7億73万2344回となり、自身通算4作目の累積再生数7億回突破作品【※】となった。【動画】Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」MV通算で4作が累積再生数7億回を突破するのは、2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」においてMrs. GREEN APPLEが史上初と