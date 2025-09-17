back number「オールドファッション」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数94万9333回を記録。累積再生数は2億42万6821回となり、自身通算10作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。【動画】back number「高嶺の花子さん」MV本作は、2018年10月期に放送されたTBS系 金曜ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』主題歌。【※】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「水