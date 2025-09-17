King Gnuの井口理さんが主演を務める『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表が16日(火)行われ、井口さんとともに矢本悠馬さん、山崎紘菜さん、妃海風さんらが登壇しました。【写真を見る】【King Gnu・井口理】‟最強のバディ”は「飼い猫」「毎日癒される」舞台でバディを組む矢本悠馬は「主演の井口さんに傷をつけられない」 「King Gnu」のメインボーカルである井口理さんがデビュー後、初舞台＆初主演を務める