King Gnuの井口理さんが主演を務める『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表が16日(火)行われ、井口さんとともに矢本悠馬さん、山崎紘菜さん、妃海風さん、演出の小貫流星さんらが登壇しました。 【写真を見る】【King Gnu・井口理】「普段嘘をつかないので」‟嘘をつきまくる”作品でデビュー後初舞台&初主演 学生時代の失敗も暴露 「King Gnu」のメインボーカルである井口理さんがメジャーデビュー後、