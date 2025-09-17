【モデルプレス＝2025/09/17】SUPER EIGHTの横山裕が9月16日、東京「Zepp Haneda」にて自身15年ぶりとなるソロツアー「ROCK TO YOU LIVE TOUR」を開催。Aぇ! groupによるジュニア時代からのオリジナル曲「神様のバカヤロー」をカバー歌唱した。【写真】横山裕、15年ぶりソロコンで観客沸かす◆横山裕、ジュニア時代のAぇ! groupに抱いた思い「こいつらは絶対売れなあかん」横山にとって初のソロアルバム「ROCK TO YOU」を引っ提げ