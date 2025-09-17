【モデルプレス＝2025/09/17】King Gnuの井口理が16日、都内で開催された舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』（東京公演は2025年12月にTHEATER MILANO-Zaにて、大阪公演は2026年1月にクールジャパンパーク大阪 WWホールにて上演）製作発表記者会見に出席。【写真】King Gnu井口理、舞台初出演で「仲良くなれそう」な俳優◆井口理、メジャーデビュー後初舞台・初主演に意気込み本作は、ロンドンを舞台に主人公のエリック・スワン