嵐の松本潤が、イメージキャラクターを務める佐川急便の新ＣＭが１７日から全国放映される。新ＣＭは、松本がプレゼンターとして物流の過去と現在をひもといていく内容。撮影を終え「物流の歴史について垣間見ることができたのでとても楽しかった」と充実の表情をみせた。ＣＭにちなみ、先の目標について「嵐のライブをやると発表させていただいたので、そこをまずしっかり来年やれたら」と力を込め、「それを経て何をやるのか