ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が１６日、東京・ＺｅｐｐＨａｎｅｄａでソロツアー「ＲＯＣＫＴＯＹＯＵＬＩＶＥＴＯＵＲ」（１１都市２１公演）の東京公演を開催した。１５年ぶりのソロツアーは、横山が「武者修行」と位置づけた１年間限定ソロプロジェクトの目玉。ライブハウスツアーは自身初で、近距離の観客に向け「ロックしに来ました！全力でかかってこいよ！」と煽（あお）り、会場を熱狂させた。まさに