ロックバンドＫｉｎｇＧｎｕのメインボーカル・井口理（３１）が１６日、都内で舞台「キャッシュオンデリバリー」（マイケル・クーニー作、小貫流星演出）の製作発表に出席した。約１０年前に大学時代に違う役でこの演目の経験がある井口だが、メジャーデビュー後初めての舞台で初主演作。コメディーでうそをついてつきまくる主人公を演じる。「ふだんうそはつかない。３か月に一度通っている歯科でフロスしてないのに