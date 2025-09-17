土地の売買の目安となる、ことしの地価調査の結果が16日に公表されました。 【写真を見る】東海３県地価公示愛知は商業地・住宅地ともに5年連続上昇岐阜は商業地で高山市「上三之町」が28.1％の上昇率三重は商業地で「四日市市安島1丁目」が6.2％の上昇率 16日に公表された、ことし7月1日時点の土地の価格の最新データによりますと、愛知県は商業地・住宅地ともに5年連続で上昇しました。価格が最も高かったのは商業