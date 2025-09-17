KingGnu°æ¸ýÍý¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½éÉñÂæ¡õ¼ç±éºî¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¡Ê12·î5Æü¡ÁÆ±21Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦THEATERMILANO¡ÝZa¡¢26Ç¯1·î8Æü¡ÁÆ±12Æü¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯ÂçºåWW¥Û¡¼¥ë¡ËÀ½ºîÈ¯É½µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢°æ¸ý¤¬Åìµþ·ÝÂç¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ìó10Ç¯Á°¤Ë¡¢ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢º£ºî¤Ç±é½Ð²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾®´ÓÎ®À±»á¤È°ì½ï¤Ë¾å±é¤·¤¿±éÌÜ¡£°æ¸ý¤Ï¡ÖÆ±¤¸±éÌÜ¤ò10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ä