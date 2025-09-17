17日午前3時45分ごろ、宮崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮崎県の宮崎美郷町と宮崎市です。【各地の震度詳細】■震度1□宮崎県宮崎美郷町宮崎市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報を