NY株式16日（NY時間14:01）（日本時間03:01） ダウ平均45778.21（-105.24-0.23%） ナスダック22339.27（-9.48-0.04%） CME日経平均先物44580（大証終比：-60-0.13%） 欧州株式16日終値 英FT100 9195.66（-81.37-0.88%） 独DAX 23329.24（-419.62-1.77%） 仏CAC40 7818.22（-78.71-1.00%） 米国債利回り 2年債 3.507（-0.029） 10年債 4.024（-0.013） 30年債 4.643（-