自民党総裁選挙への立候補を16日の記者会見で正式に表明した小林鷹之元経済安保相がBSフジ「プライムニュース」に出演し、首相になった場合、衆院の早期解散は行わない考えを明らかにした。16日夜の「プライムニュース」で小林氏は、総裁選に勝って首相に就任した場合、「ただちに解散はしない」と述べ、総選挙に打って出る考えがないことを表明した。また、「民意は参院選で出ている」として、「仮に支持率が高いから解散しますと