アメリカのトランプ政権が解任を求めているFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事について、ワシントンの連邦高裁は15日、一時的に解任を差し止める一審判決を支持しました。FRBのクック理事は、住宅ローンの不正疑惑を受けトランプ大統領が「解任する」と表明したことに対し、職務継続の確認を求める訴訟を起こしていました。ワシントンの連邦高裁は15日、「クック氏に反論の機会が与えられる前に解任することはできない」などとし