【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権は16日、ザグレブで行われ、非五輪階級の女子59キロ級で尾西桜（日体大）が金メダル、男子フリースタイル65キロ級の清岡幸大郎（カクシングループ）は銀メダルを獲得した。