三重県松阪市の会社の労働組合で委員長をしていたとき、労働組合の口座から約75万円を横領したとして、44歳の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、名古屋市緑区の契約社員、山田浩司容疑者（44）です。 警察によりますと、山田容疑者は、2023年6月20日、名古屋市内のコンビニのＡＴＭで、三重県松阪市の会社の労働組合の口座から自分名義の口座に約75万円を送金し、横領した疑いが持たれています