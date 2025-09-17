きょうのポンドは対ドルでは買いが強まっているものの、対ユーロ、円では売り優勢の展開。そのような中、ポンド円は２００円を割り込む動きが出ている。 ただ一部からは、市場はポンドの底堅さを過小評価しているとの声も出ている。英国債のボラティリティ上昇しているが、１１月のリーブス財務相からの秋季予算案の提出を前に英財政への懸念が強まっている。しかし、英国の財政課題は当初の懸念ほど深刻ではな