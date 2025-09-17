アメリカのルビオ国務長官はカタールのタミム首長と会談し、イスラエルによるイスラム組織ハマスの幹部を標的にしたカタールへの攻撃などについて協議しました。ルビオ国務長官は16日、カタールを訪問し、タミム首長と会談しました。カタールはパレスチナ自治区ガザでのイスラエルとハマスの停戦や人質解放をめぐる交渉の仲介役を務めてきましたが、イスラエルが今月9日にハマスの幹部を標的にカタールを攻撃したことに強く反発し