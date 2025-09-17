（NY時間13:12）（日本時間02:12） ボーイング＜BA＞214.39（-1.36-0.63%） ボーイング＜BA＞が６日続落。防衛部門の労働者のストライキが続いているが、金曜日に労組案に基づく新契約を採決すると伝わっている。全米機械・航空宇宙労組（ＩＡＭＡＷ）第８３７地区の代表によると、セントルイスを拠点とするボーイング防衛部門の労働者は、金曜日に労組提案の新契約案について投票を行うと述べた。