「ドジャース５−６フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（３１）は１点リードの五回１死一塁から右翼線二塁打で好機を拡大し、後続の犠飛をお膳立て。２四球と合わせ、今季自己新の２０試合連続出塁を記録した。チームは延長十回の末に敗れて３連勝ならず。継投策がことごとく裏目に出たロバーツ監督は試合後の会見場で大きなため息をつき、落胆の色を隠せず。「最後まで粘り強く戦ったと思う」と