熊本県内の最高齢、112歳の松粼三保さんを木村知事が訪ね、長寿を祝いました。 松粼さんは1913年、大正2年の4月に生まれた112歳で、3年連続で県内最高齢となっています。16日は木村知事が花束と記念品を手渡しました。木村敬知事は、「私ども、先輩方よりちょっと若い年代ですけれども、しっかりと私たちの世代で皆さん方をお支えしたいと思っています。」と述べました。松粼さんの健康状態は良好で服用する