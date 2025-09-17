ハリウッド映画「明日に向かって撃て！」などで知られるアメリカの代表的な俳優で監督のロバート・レッドフォードさんが死去しました。89歳でした。カリフォルニア州出身の俳優、ロバート・レッドフォードさんは1969年に代表作「明日に向かって撃て！」に出演し、共演のポール・ニューマンさんとともに人気を博しました。再び共演した1973年の「スティング」でも高い評価を受けました。その後、監督業にも乗りだし、1980年の初監督