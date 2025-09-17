イスラエル軍は16日、パレスチナ自治区ガザ地区のガザ市への大規模な地上攻撃を開始しました。住民の1人は「今ここで起きていることは虐殺よりもひどい」と訴えています。イスラエル軍は16日、ガザ市への大規模な地上作戦を開始したと発表しました。今後、ガザ市全体を包囲してイスラム組織ハマスを壊滅させるとしています。ガザ市には攻撃前、およそ100万人が暮らしていましたが、まだ6割ほどが避難できていないとみられます。ガ