¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥£²£°£²£µ¥À¥¤¥¹¥Ý¥¸¥ã¥ó¥Ô¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¶Æü¡¢£µÆü´Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£Æ£Æ²Î¤¹á¡Ê£³£¸¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬Á°Àá£Ç?Í¥¾¡µ¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡££³£¶¹æµ¡¤ÏºÇ¶á£µÀá¤Ç£³Í¥½Ð£±£Ö¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤Î£Ç?¹â¾¾µÜµ­Ç°¤Ç¤ÏÇÏ¾ìµ®Ìé¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£¸Àï£·¾¡¤È°µÅÝ£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÂ­¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¼þ¤ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤¤¤¤¤·¡¢Á´ÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£Æ£Æ²¼«¿È¤â£²ÀáÁ°¤ÎÊ¡²¬ÃË