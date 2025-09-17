気象台は、午前1時37分に、大雨警報（土砂災害）を礼文町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・礼文町に発表 17日01:37時点宗谷地方では、17日明け方から17日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■礼文町□大雨警報【発表】・土砂災害17日明け方から17日昼前にかけて警戒