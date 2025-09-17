小泉農水相と林官房長官が、自民党総裁選挙に立候補する考えを正式に表明しました。小泉農水相「正式な表明に向けて、関係者、また陣営、そういった皆さんと一つ一つ積み上げていきたい」小泉氏はまた、加藤財務相が陣営の選対本部長を務めることを明らかにしました。林官房長官「（石破首相の）気持ちを受け継いで、しっかりとこの党をリードし、この国のかじ取りをとってまいりたい」林氏は石破路線を継承する方針で、物価高を上