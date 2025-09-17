ボートレース住之江の「日本モーターボート選手会会長杯争奪２０２５ダイスポジャンピーカップ」が１６日、５日間シリーズの幕を開ける。森悠稀（３２＝兵庫）は勝率５点台後半と安定。ただし、６月の三国（２着）以降、優出がないのが寂しい。「調子はもうひとつですわ」ということだが、武器であるスタートは変わらず鋭く平均ＳＴがコンマ１３。「スタートだけはばっちり決まってます（笑い）」なら久しぶりの優出は仕上が