【ロハス生活】ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36）の連載「ロハス生活 Miggy Ro’s Life in Dodgers」の今季第5回は、ポストシーズン進出時の過ごし方について。チームリーダーとして、“一家の主”として、赤裸々に語った。 （取材構成・奥田秀樹通信員）1年前、我々はポストシーズンでチームが団結して戦えるよう、レギュラーシーズン後の空白期間に「ウオッチパーティー」を行った。22、23年といずれも初戦敗退し、同