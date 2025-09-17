◇ナ・リーグフィリーズ6−5ドジャース（2025年9月15日ロサンゼルス）フィリーズのシュワバーが初回に先制の53号ソロを放ち、大谷との差を4本に広げた。左打者対策としてオープナー起用された左腕バンダの外角スライダーを右手一本で右中間席へ運んだ。マジック1としていたチームはブルワーズに続いて90勝に到達し、ナ東地区2連覇を決めた。9月15日の優勝決定は、11年の9月17日を上回り球団最速。シャンパンファイトで喜