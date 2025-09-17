自民党総裁選で“ポスト石破”をめぐる争いが本格化しています。小泉農水大臣が出馬の意向を表明したほか、林官房長官も立候補を表明。小林元経済安全保障担当大臣は出馬会見を開き、「世代交代が必要」などと訴えました。「THE MATCH」と題した自民党総裁選から1年。この時出馬した5人で“ポスト石破”を争う構図が有力となりました。前回得票3位の小泉農水大臣。16日、出馬の意向を表明しました。小泉進次郎 農水大臣