16日午後三重県松阪市の櫛田川で知人らと川遊びをしていたネパール国籍の26歳の男性が溺れ、病院に運ばれましたがまもなく死亡しました。 警察によりますと、16日午後3時半すぎ、松阪市飯南町向粥見の櫛田川でネパール国籍のアチャリヤティルタラズさん（26）が溺れたと消防に通報がありました。 アチャリヤさんは男性4人で川遊びをしていたところ溺れたということで、知人の男性が救助しましたが意識はな