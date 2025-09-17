全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）のハンドボール男子で１５年ぶり４度目の優勝を果たした北陸高（福井市）の選手らが１６日、福井県庁で杉本知事に優勝を報告した。訪れたのは、主将の吉田健伸選手（１７）、上崎煌也選手（１７）ら。決勝では前半から法政二高（神奈川）にリードを許したが、試合終盤に一気に逆転した。この日、同じくインターハイで優勝した、体操女子の県立鯖江高、ホッケー女子の県立丹生高