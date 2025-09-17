スウェーデン発ラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT」から、iPhone 17対応『エキゾチックレザーエディション』に新色マットオレンジが登場♡ ミシシッピ産アリゲーターレザーとステンレススチールが融合し、鮮烈でモダンな印象を演出。MagSafe対応でワイヤレス充電もOK、iPhone 17 ProやAirにもピッタリフィットする、まさに大人のためのラグジュアリーケースです