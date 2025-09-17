１６日夜、万博会場と周辺施設を結ぶシャトルバスが急停止し、乗客２人がけがをする事故がありました。警察などが原因を調べています。警察と博覧会協会によりますと、１６日午後９時５０分ごろ、大阪・夢洲の会場と隣りの舞洲にある来場者向けの自家用車駐車場（パーク＆ライド駐車場）を結ぶシャトルバスが急ブレーキをかけたということです。この際、７０代の女性と６０代の男性の２人の乗客がそれぞれ車内に体をぶつけ、病院に