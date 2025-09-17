プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げと鮭のはさみ蒸し」 「ちゃんぽん風炒め」 「ゴボウのみそ汁」 の全3品。 帰りが遅くなった日は、電子レンジを使ったメイン料理やボリュームのある炒め物でチャチャッと料理。【副菜】厚揚げと鮭のはさみ蒸し 電子レンジで簡単に！鮭を挟んでボリュームアップ。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：279Kcal レシピ制作：管理栄養士