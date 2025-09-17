NY株式16日（NY時間11:53）（日本時間00:53） ダウ平均45749.80（-133.65-0.29%） ナスダック22332.33（-16.42-0.07%） CME日経平均先物44540（大証終比：-100-0.22%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落しているほか、ナスダックも小幅安で推移。本日からＦＯＭＣが始まり明日の現地時間の午後（日本時間１８日午前３時）に結果が発表される。 ＦＲＢの利下げ再開への期待から米株式市場は