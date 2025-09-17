16日に行われたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第1節にて、大会初参戦の町田ゼルビアは韓国のFCソウルと対戦。ホームで行われたこの試合は1−1のドローに終わった。クラブにとって記念すべき初のアジア舞台。相手は同大会通算9回目の出場で、2013年大会では準優勝も経験しているFCソウル。チームには現在、元イングランド代表のMFジェシー・リンガードが所属しており、この試合では先発出場を果たした。町田は59分