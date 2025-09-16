チェルシーで構想外になっているイングランド代表はドイツ王者に加入する可能性があったようだ。『The Athletic』によると、バイエルン・ミュンヘンは今夏の移籍市場でチェルシーからイングランド代表FWラヒーム・スターリングの獲得を検討していたという。リヴァプールの下部組織出身であるスターリングはこれまでリヴァプールやマンチェスター・シティ、チェルシーといったプレミアリーグのビッグクラブでプレイするなど長年トッ