レアル・マドリードは守備陣強化に動いている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはアーセナルに所属する24歳のフランス代表DFウィリアム・サリバを高く評価しており、獲得を目指すつもりだという。母国のASサンテティエンヌの下部組織出身であるサリバは現在24歳。2019年3月にアーセナルへ完全移籍を果たしたサリバだが、これまではASサンテティエンヌ、ニース、そしてオリンピック・マ