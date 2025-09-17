【北京＝照沼亮介】中国の独占禁止当局に当たる国家市場監督管理総局は１５日、米半導体大手エヌビディアが独占禁止法などに違反したと発表した。米中貿易協議が行われる中で、対米圧力を強める狙いもありそうだ。当局は２０２４年１２月、エヌビディアによるイスラエルの半導体企業の買収を巡り、独禁法違反の疑いで調査を開始。当局はエヌビディアが中国企業を差別しないことを条件に承認したが、今回、同社が条件に違反した