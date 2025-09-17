7人組アイドルグループ、SWEET STEADYの塩川莉世（25）栗田なつか（23）山内咲奈（21）が16日、東京ディズニーランド＆シーで17日開始の特別イベント「ディズニー・ハロウィーン」のプレスプレビューを体験した。11月から初の全国ツアーを控える中、取材ではさらなる飛躍を目指す思いも語った。ディズニーランド＆シーそれぞれをめぐり、特別プログラムやレストランの限定メニューなどを試食した。期間限定の特別な秋を体感しつつ