演歌歌手松阪ゆうきが16日、東京・めぐろパーシモンホールでデビュー10周年記念コンサートを行った。大勢の熱烈なファンが詰めかける中、「10周年のコンサートを開くことができてとてもうれしいです。1部はオリジナルを中心とした曲、そして2部は、バンドの皆さんにも入っていただいて、オリジナル、プラスいろんな曲をこの豪華なバンドサウンドで皆さまにお聴きいただこうかなと思っています。今日は限られた時間ではありますが、